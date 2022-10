Paulina Aguirre habla en exclusiva para Mundo Now

La cantautora recibe su quinta nominación a los Latin Gramys

Cuenta la verdad sobre que piensa de la música de Bad Bunny Paulina Aguirre nominada Grammy. Paulina Aguirre, cantautora ganadora del Latin Grammy por el álbum “Esperando tu Voz”, ha sido nominada nuevamente al Latin Grammy 2022 en la categoría ‘Mejor Álbum Folclórico’ por su disco “La Tierra Llora”, que integra ritmos de los Andes y la Amazonía, compartiendo terna con artistas de la talla de Natalia Lafourcade, Pedro Aznar y Susana Vaca, entre otros. La cantante ecuatoriano quien ha sabido ganarse los corazones de millones de hispanos recibe su quinta nominación a los premios Latin Grammys y en exclusiva para Mundo Now revela cómo fue que recibió la noticia al enterarse que había sido nominada. Paulina Aguirre nominada Grammy: ¿Cómo fue que recibiste la noticia de tu nominación? En esta ocasión la artista músical revela cómo fue se enteró de su quinta nominación: “Yo creo que todo el mundo está como súper pendiente de las nominaciones y yo me desperté como a las 6 de la mañana y un amigo de Costa Rica me escribe y me dice ‘felicidades’, pero no sabía si era porque estaba sacando una nueva canción”. Con esta nominación al Latin Grammy, la cantautora suma ya cuatro, siendo acreedora a una de las estatuillas en 2009 por el álbum “Esperando tu Voz”, convirtiéndose en la primera artista ecuatoriana en ganar este reconocimiento.”Yo no me quise emocionar de antemano y me manda la foto y digo ‘hay que padre’, al principio nomás me emocioné poquito, no tanto hasta saber bien”, mencionó la cantante.

Paulina Aguirre nominada Grammy: ¿En algún momento te gustaría trabajar con los artistas que estás nominada? Cabe mencionar que la hispana comparte nominación con grandes artistas como Natalia Lafourcade, Pedro Aznar y Susana Vaca: "Si, por supuesto, Susana representa lo que es la música afro, ella tiene un estilo que es precioso, creo que es la música afro-peruana, tiene un estilo bastante particular", dijo Paulina. "Desconozco si son cantautoras, de ahí obviamente Natalia Lafourcade, su disco es como en vivo, entonces está muy bonito, muy bien hecho es un excelente trabajo. A Pedro Aznar lo admiro de toda la vida, por que él era vocalista de una banda, un guitarrista virtuoso y tiene una voz preciosa y es un maravilloso compositor".

Platícame acerca de este disco, ¿te imaginabas que iba a ser nominado? Producido por el multiplatino Pablo Aguirre, ganador de varios Latin Grammys, y la Co Producción de Gustav Afshai y Mauricio Vicencio, este material está compuesto por seis canciones: La Tierra Llora, Sin Querer Sentir, Esconderme y Llorar, Estrella de la mañana, Conejito (versión quechua) y Yari Yari (escrita en idioma quechua) "Yo escribí la canción, este es un disco de seis canciones, yo escribí 'La Tierra Llora' en el año del 2017 y la letra de la canción dice 'ese virus mortal'. De hecho me habían dicho que madara algo para Viña del Mar y lo mandé y no pasó nada, pero no era su momento, me alegro porque pude desarrollar bien la idea de lo que quería de la canción".

Te decepcionó que en su tiempo no fue tomado en cuenta y ahora tuvo su recompensa Cabe destacar que en 2016, Paulina Aguirre ganó una Gaviota de Plata en el Festival Viña del Mar por su canción "Canoíta"; ha colaborado con artistas de talla internacional como el maestro Armando Manzanero, Marco Antonio Solís, Luis Miguel y Camila y ha sido juez junto a James Corden para el Show "The World's Best". "Me acuerdo que yo ya había ganado una Gaviota en el 2016, de ahí los organizadores me dijeron que estaría padre que participará de nuevo y les mandé ideas de lo que hacía y no les gustó. Uno no deja de hacer música, uno deja de ser quien uno es, igual me guardé la canción y dije 'tengo que ponerle un proyecto con respecto al tema de la Tierra', hay algunas canciones que son de otros años y las rehice.

¿Qué opinas de la música de Bad Bunny? La ecuatoriana revela la verdad sobre lo que piensa del cantante reggaetonero: "A mí me gusta todo tipo de música, me gusta de todo, sin embargo pienso que cuando hay ciertas temáticas que directamente sexualizan. En una ocasión vino la hija de una prima y le pregunté ¿qué es lo que más le gusta de música?". "Ella me dijo que Bad Bunny y está escuchando una canción que hablaba de la parte sexual muy fuerte, entonces tu predispones con el mensaje, el comportamiento y mucha gente piensa que es normal, porque está de moda. Ahí es donde yo no estoy de acuerdo, no quiero satanizar, ni decir que el reggaeton es malo, creo que ningún estilo de música es malo y cada uno tiene responsabilidad y cada uno siembra y cada uno cosecha".