Muere la cantante de Country Loretta Lynn a los 90 años (FOTOS)

Muere cantante Loretta Lynn. El ícono de la música country conocida por los temas musicales como Coal Miner’s Daughter y You Ain’t Woman Enough, falleció a los 90 años. De acuerdo con el portal Associated Press, la familia de Lynn dio a conocer que la cantante murió el martes en su casa de Hurricane Mills en Tennessee. El portal The Sun dio a conocer cómo la familia habló acerca de la muerte de la cantante. “Nuestra preciosa madre, Loretta Lynn, falleció pacíficamente esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills”, dijo la familia en dicho comunicado.

Muere cantante Loretta Lynn: Las controversiales letras de las canciones de Lynn

La mayoría de las letras de las canciones de Loretta eran bastante controversiales, pues en sus canciones tocaba temas como el amor, sexo y la lujuria, lo cual informó el portal The Sun, llegó a ser molesto para algunos radioescuchas y a los programadores de radio.

Sin embargo la popularidad de la fallecida cantante a los 90 años fue bastante aclamada por miles de personas, pues algunos de sus temas más sonados de su carrera son: Coal Miner’s Daughter, You Ain’t Woman Enough, The Pill, Rated X, Don’t Come Home a Drinkin’ (With Loving’ on Your Mind) y You’ volver a Mirar País. Archivado como: Muere cantante Loretta Lynn