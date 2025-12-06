Partidos importantes del Mundial 2026: los cruces imperdibles

El sorteo reveló los partidos más importantes del Mundial 2026, pero algunos cruces inesperados sorprenden a los fanáticos del deporte.

El sorteo del Mundial 2026 dejó definidos los 12 grupos de la primera fase y reveló una lista de enfrentamientos que atraerán la atención mundial desde el primer día.

Aunque esta edición marca un récord de selecciones participantes, el calendario no perdió atractivo: la primera ronda estará cargada de duelos de alto nivel, reencuentros históricos y choques entre figuras globales.

La ceremonia celebrada en Washington confirmó que el torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá tendrá un arranque intenso.

Entre los partidos más importantes destacan enfrentamientos que podrían incidir de manera directa en el cruce de octavos y en la construcción de favoritos tempranos.

Francia–Noruega y España–Uruguay lideran la cartelera

El duelo más esperado de la ronda inicial se encuentra en el Grupo I, donde la Francia de Kylian Mbappé se enfrentará a la Noruega de Erling Haaland. Será un choque entre dos de los atacantes más determinantes del planeta y un duelo que, desde ahora, se perfila como uno de los puntos culminantes de toda la fase de grupos.

En el Grupo H, otro enfrentamiento de élite: España vs. Uruguay, un encuentro que no solo mide estilos contrastantes, sino que también podría definir el camino de Argentina en los octavos de final. La solidez española contra la intensidad uruguaya le da a este duelo un peso estratégico inmediato.

En el Grupo K, la Portugal de Cristiano Ronaldo tendrá un examen continental frente a Colombia, selección que llega con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez. Por jerarquía y tradición, se perfila como uno de los cruces más llamativos de la primera fase.

México inaugura el torneo y Brasil debuta ante un semifinalista mundialista

En el Grupo A, el enfoque principal estará en el partido inaugural: México vs. Sudáfrica, un reencuentro con sabor mundialista tras el empate 1–1 en 2010. El simbolismo y la condición de anfitrión convierten este choque en una de las citas esenciales del calendario.

Por otro lado, el Grupo C ofrece una presentación de alto voltaje para Brasil, que se estrena ante Marruecos, semifinalista en 2022. También dentro de ese sector aparece un atractivo Brasil vs. Escocia, choque de estilos que promete intensidad.

En el Grupo D, Estados Unidos abrirá su camino ante Paraguay, dirigido por Gustavo Alfaro. Será una prueba táctica interesante entre dos selecciones que han evolucionado en estructura y competitividad.

Cierres de grupo dramáticos y sorpresas en potencia

En el Grupo E, el encuentro decisivo será Ecuador vs. Alemania, programado como una clausura de fase que podría definir clasificaciones directas y el orden final del sector.

El Grupo F asoma como uno de los más complejos: un vibrante Países Bajos vs. Japón encabeza los duelos, sumado al potencial ingreso de selecciones como Polonia, Albania, Suecia o Ucrania desde el repechaje europeo.

En el Grupo G, sobresale el Bélgica vs. Egipto de Mohamed Salah, un cruce que mezcla tradición y explosividad ofensiva.

El Grupo J, por su parte, ofrece un atractivo Argentina vs. Austria, duelo que puede marcar tendencias tempranas para el vigente campeón del mundo.

Finalmente, en el Grupo L, uno de los clásicos modernos del fútbol mundial: Inglaterra vs. Croacia, con Harry Kane, Jude Bellingham y Luka Modric en un mismo escenario.

