Ovacionan a Elon Musk en Congreso durante el discurso de Trump.

La bancada del Partido Republicano ovacionó este martes en el Congreso al magnate tecnológico Elon Musk, quien dirige el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), en el marco del discurso que el presidente estadounidense, Donald Trump, ofreció ante una sesión conjunta del Legislativo.

Trump, en su intervención, reiteró su compromiso con la reducción del gasto público y la lucha contra el despilfarro gubernamental.

«Para ello he creado el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que está dirigido por Elon Musk, quien está presente esta noche en la galería», anunció el mandatario.

Acto seguido, Musk se levantó de su asiento y recibió una ovación por parte de los republicanos, quienes celebraron su nombramiento y gestión.

BREAKING 🚨 President Trump stuns America by doing a huge shoutout to Elon Musk and D.O.G.E.

Democrats cannot stand this because they know Elon Musk will expose EVERYTHING

I VOTED FOR THIS pic.twitter.com/hCYjMCxING

— MAGA Voice (@MAGAVoice) March 5, 2025