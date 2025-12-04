Nueva portada Panini 2026 desata furor mundialista

Panini presentó una portada inédita para el Mundial 2026 que esconde un detalle clave que los coleccionistas no quieren dejar pasar.

Panini America encendió la fiebre mundialista tras presentar una portada especial del álbum oficial de cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dedicada exclusivamente a Estados Unidos y Canadá.

El anuncio llegó en un evento realizado a pocos días del sorteo final del torneo y marcó el inicio formal de la cuenta regresiva para una edición histórica del álbum más emblemático del fútbol.

La colección del Mundial 2026 será la más grande que Panini haya producido, en consonancia con el nuevo formato ampliado con 48 selecciones.

Para millones de aficionados, el álbum es una tradición arraigada que acompaña cada Copa del Mundo desde México 1970.

Una portada con identidad norteamericana

La portada revelada rinde homenaje a los dos países que, junto a México, serán anfitriones del próximo Mundial.

El diseño incorpora elementos centrales de la identidad del torneo: el emblema oficial, el trofeo de la Copa del Mundo y referencias visuales al estilo gráfico de la FIFA para 2026.

Entre los detalles más destacados aparece la inolvidable silueta de Carlo Parola ejecutando la chilena, un símbolo adoptado por Panini en 1965 y que se mantiene como sello histórico de la marca.

Panini confirmó además que esta es la primera vez que desarrolla una portada específica para una región organizadora del torneo, un gesto que apunta directamente al impacto cultural y comercial de un Mundial que se perfila como el más multitudinario de la historia.

Un lanzamiento que define la previa del Mundial

La presentación de la portada coincidió con el inicio de una campaña de preventa por tiempo limitado a través de Amazon, reflejando la enorme expectación que rodea esta edición del álbum.

El evento se realizó en Nueva Jersey, una de las sedes más importantes del Mundial 2026 y escenario de la final el próximo julio.

Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA, subrayó el valor social del álbum a lo largo de décadas.

Habló de su capacidad para unir generaciones, familias y aficionados alrededor de un mismo ritual: coleccionar, intercambiar y completar las páginas que representan la gran fiesta del fútbol.

Panini prepara una colección histórica

Mark Warsop, director general de Panini America, celebró esta portada especial como el inicio de un proyecto más amplio que incluirá cromos, cartas intercambiables y nuevos productos dirigidos a los seguidores del torneo.

Panini seguirá siendo el socio exclusivo de la FIFA en cromos físicos, cartas oficiales y coleccionables digitales, una alianza que se expande con el crecimiento del mercado y el alcance global del Mundial.

La marca también adelantó que próximamente se revelará una portada global del álbum, así como una edición conmemorativa exclusiva para México.

El álbum mundialista vuelve a encender la nostalgia

Con este anuncio, Panini activa oficialmente la etapa previa al torneo más esperado del continente.

El Mundial 2026 no solo reunirá a 48 selecciones por primera vez, sino que también promete un récord de audiencia y un impacto cultural sin precedentes.

Y como cada cuatro años, millones volverán a experimentar el ritual que combina emoción, colección y nostalgia: abrir sobres, encontrar figuras, completar selecciones y perseguir el cromo más difícil del álbum que vuelve a unir al mundo alrededor del fútbol.

