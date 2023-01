Daniel Arenas decidió pronunciarse al respecto y ponerle punto final a la controversia, comentando un poco de lo que ocurrió realmente en el set. El colombiano señaló que no tenía conocimiento de La Casa de los Famosos y tampoco de una sección en el matutino, por lo que no supo cómo reaccionar ante una petición de una compañera.

El colombiano pidió disculpas por medio de sus redes sociales el pasado domingo y claro que también para su novia, pues aseguró que ella no merecía eso. Por su parte, Adamari seguró que ella y Daniel se tiene mucho respeto y todo fue hecho ‘profesionalmente’.

Desde que Daniel Arenas y Adamari López se dieron un beso de telenovela en plena transmisión de Hoy Día, las criticas no tardaron en llegar para ambos famosos, pues el actor de telenovelas está de novio con la modelo Daniela Álvarez y eso no le gustó nada.

Daniela no se merece eso

“Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo, que somos humanos y nos podemos equivocar”, dijo Daniel en redes sociales.

Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie. Tengo un cariño y admiración por Adamari, igualito al que tengo por Penélope, por Andrea o por Chiky Bombom, son mis compañeras de trabajo, les tengo un respeto y nada más”, agregó para ponerle cierre a las declaraciones que dio.