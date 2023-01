Adamari siempre tiene quien la defienda

El beso con Daniel Arenas le dejó muchos problemas

¿Quién ha salido a la defensa de la boricua?

Adamari López y Daniel Arenas se metieron en problemas cuando recreando una escena protagonizada por Aylín Mujica y Arturo Carmona en La casa de los famosos ya que esta acción no fue tomada con buenos ojos por los usuarios de las redes sociales.

El actor de telenovelas se disculpó después de esto, y aseguro que a su novia Daniella Álvarez no le hace mucha gracia este tipo de acciones. La conductora puertorriqueña también se pronunció al respecto en una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su página de Facebook.

¡Un beso de telenovela!

El galán de telenovelas Daniel Arenas pidió disculpas a su novia luego que se diera un beso con Adamari López durante el programa Hoy Día. Las criticas a ambos colegas no tardaron en hacerse presentes en redes sociales, los televidentes e internautas no perdonaron nada.

Ante estos, algunas famosas salieron en defensa del colombiano y la boricua, ya que aseguraron estaban en en ‘modo profesional’ no tenían ninguna doble intención. Una colega de Adamari no tardó en salir en su defensa y le dijo que no tenía que ofrecer una disculpa. VER BESO DE ADAMARI Y DANIEL AQUÍ.