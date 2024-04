Nombres hispanos más populares para bebés

Zoe

Un nombre tan bonito como moderno. Viene de la palabra griega “zoe” que se traduce como “vida”.

Actualmente es un nombre sumamente popular y hay varios celebridades que llevan este nombre, entre ellos: Zoé Valdés, una escritora cubana nacida en 1959.

Zoe Saldana, una actriz dominicana más famosa por su papel de Gamora en los Guardianes de la Galaxia;y Zoe Isabella Kravitz es el nombre de la hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet.

Algunas personas optan por escribir el nombre con acento y otros no. Realmente, es una cuestión de predilección personal y el acento no es diacítico, lo cual significa que no afecta ni la pronunciación ni el significado del nombre.