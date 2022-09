“Y entonces de esto va, es un cuentito que habla justo de las segundas oportunidades, de no arrepentirte de las cosas que haces y de hacer las cosas que no te prives por miedo. Es una película hermosa donde hay boleros. Yo soy muy fan de los boleros y creo que fue una forma muy bella, que la vida me permitió volver a cantar mientras hago lo que más me gusta, que es la actuación. Entonces en la película tiene gente increíble como Verónica Castro, el Flaco Ibáñez. La verdad es que creo que la gente la está disfrutando. Y pronto y próximamente en Estados Unidos, el 23 de septiembre, la van a poder disfrutar a ella también”.

¿ Tu también sientes que en algún momento sacrificaste has sacrificado algo a tus sueños por complacer a los demás?

“Pues creo que es parte de nuestra naturaleza, no, querer ayudar, querer apoyar. Entonces creo que esta película me enseña a no arrepentirme de las decisiones y capaz justo luchar por tus sueños porque nunca es tarde, que es un poco lo que dice la película. Entonces creo que llega un gran momento en mi vida a una edad temprana donde puedo empezar a pues y a diferenciar qué camino tomar”.

“No me arrepiento de nada, al contrario, me arrepiento las cosas que no hice, por ejemplo, no por miedo o porque alguien te dijo que no, entonces como que a partir de esta película he tratado justo no de cuestionarme qué es lo que me gusta, que es lo que me hace feliz a mí y también a los demás. Entonces creo que es parte de nuestra naturaleza”. Archivado como: Natasha Dupeyrón Cuando Sea Joven