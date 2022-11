La presentadora de ‘La Mesa Caliente’ está afrontando dura pérdida

Muere una de las figuras más importantes de la televisión

Primer Impacto y Mykra Dellanos de luto, expresan palabras de despedida

Myrka Dellanos está de luto muerte Univisión. Myrka es quizás una de las personalidades más queridas de la televisión hispana, la ex conductora de Primer Impacto se encuentra afrontando la pérdida de un ser querido, no solamente por ella, si no por cientos de personalidades enfocadas en el periodismo.

Mykra de 57 años, se acaba de enterar de la muerte de la famosa doctora de Univisión, Aliza Lifshitz, quien murió el día de ayer a los 71 años en la ciudad de Los Ángeles, California, así lo comunicó la revista People en Español. Ahora, dan a conocer qué fue lo que le sucedió.

Myrka Dellanos está de luto muerte Univisión: Se despide de la Dra. Aliza

La presentadora de ‘La Mesa Caliente’, compartió un mensaje el día de ayer por medio de sus historias en Instagram en donde lamentó la profunda pérdida que ha sufrido la televisión. Con una imagen de la doctora, Dellanos compartió el siguiente mensaje, en donde expresó su pesar:

“¡No lo puedo creer! La Dra. Aliza Lifshitz falleció víctima de cáncer de seno. Ella participó en Primer Impacto por muchos años y luego fue mi doctora cuando vivía en Los Ángeles. La más dulce y profesional. Que en Paz Descanse, Dra Aliza”, escribió Mykra en redes sociales, informó People. Archivado como: Myrka Dellanos está de luto muerte Univisión