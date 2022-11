El mundo del espectáculo no para con muertes de actores y famosos

Se da a conocer el fallecimiento del legendario actor Kevin Conroy

El histrión dio vida a la voz de Batman durante varios años

Otra muerte sacudió al medio del espectáculo este viernes cuando diversos medios de comunicación como AP, Goord Morning America y la propia casa del actor DC, dieron a conocer la muerte de Kevin Conroy quien diera vida por muchos años a la voz del personaje más emblemático de los cómics: Batman; tenía 66 años de edad.

Al actor lo definen como ‘la voz más querida de Batman’, pues estuvo en la faceta animada más importante que vivió el personaje y cuya voz fue precisamente de Kevin Conroy quien lamentablemente estaba luchando una batalla muy fuerte contra el cáncer que lo aquejaba por bastante tiempo y de la finalmente no puso salir avante.

Kevin Conroy falleció a los 66 años

Según lo publicado por el portal de DC, la casa del personaje de Batman, el actor Kevin Conroy participó en cintas animadas y filmes, pero ganó su fama por la fuerte voz que le dio al super héroe a través de la serie desarrollada de 1992 a 1996 e incluso estableció varios récords como el darle su sonido al ‘hombre murciélago’ en 60 distintas producciones.

Batman: Mask of the Phantasm fue uno de los 15 filmes que le valió muchos reconocimientos, pero también 15 distintas series animadas prestando su voz para cerca de 400 episodios y más de 100 horas de televisión; Kevin Conroy no sólo trascendió en dichas producciones, pues también prestó su voz para docena de videojuegos.