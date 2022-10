Fue operado de emergencia

Sin embargo, debido a la fuerte golpiza que le propiciaron Adame, el actor se vio obligado a someterse a una cirugía de emergencia en el rostro. “Pues hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia me operan hoy (lunes) a las 8:30 o 9 de la mañana, entonces me van a poner las cuatro placas de titanio en el pómulo derecho y pues bueno, espero que todo salga muy bien”, dijo en su Instagram.

“Dicen que no se pueden arriesgar a que esta (tocándose la parte afectada abajo de su ojo derecho) fractura, este daño que está aquí, llegara a ser mayor, entonces no pueden arriesgar. Ahorita voy a entrar a la cirugía, es una cirugía de 3 horas, más o menos, y seguramente, me voy a quedar a dormir aquí en el hospital”, puntualizó. Archivado como: Alfredo Adame tras su cirugía