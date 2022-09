Así fue como acabó siendo agredido

“Me acerco yo al cuate de la chamarra naranja y le digo: “¿Oye qué pasó, te puedo ayudar en algo?” y me dice: “Lárgate a la chin&% chismoso” y le dije “Oye no me hables así””, aseguró Adame. “Entonces me tiró un puñetazo, evadí el puñetazo, me tira una patada, se da la vuelta y le digo ‘ a ver hijo de la ching*da’, y le tiro una patada”, dijo.

Alfredo Adame contó que en cuanto el hombre se descuidó él atacó: “Se da la vuelta entonces me le dejo ir yo y le doy el patadón, y de repente llega otro por atrás y me da un campanazo, me caigo al piso y entre los dos me empiezan a patear. Me dan dos patadas en la cara muy fuertes, y algunos golpes en el cuerpo, no me duele ni nada”, aseguró. Pese a lo ocurrido, el actor aseguró que no se trata de que el pleito haya empezado por ‘grabar a las víctimas’ como apuntan algunos rumores “No yo no estaba grabando a nadie, solo estaba parado”. El actor podría tomar cartas legales en el asunto, según sus declaraciones detrás de las cámaras de Despierta América. Archivado como: Alfredo Adame su versión hechos