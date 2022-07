El último año de Daniela Navarro no han sido color de rosa.

La actriz venezolana ha tenido que enfrentar un par de tragedias personales.

Los fallecimientos de su abuela y sobrino han marcado los capítulos más tristes en su vida.

La vida de la actriz venezolana Daniela Navarro no ha sido tan color de rosa en el último año como podría mostrarse en la televisión, puesto que, al igual que cualquier otra persona, ha tenido que enfrentar grandes tragedias como las muertes de su abuela y sobrino, quienes dejaron una huella imborrable en su existencia.

La nacida en Caracas en 1984 sigue concursando en la segunda temporada del reality La Casa de los Famosos, de Telemundo, donde se ha mostrado con un carácter fuerte y, en ocasiones, sensible, una clara muestra de que incluso las celebridades de la pantalla también son de carne y hueso.

Las dolorosas muertes que ha enfrentado Daniela Navarro

Pero Daniela Navarro, quien reside en Miami, Florida, también ha llorado, especialmente por la partida física de dos seres muy queridos: su abuela Lucila Columba Ugueto y su sobrino Andrés Eduardo, quienes fallecieron de forma natural con unos meses de separación en 2021, según contó la artista en su Instagram en aquel momento.

“Cielo, prepárense a recibir a mi reina con pollo en brasa y cerveza bien fría. Me duele el alma, me duele el corazón, pero Dios es tan bueno que tuvo compasión, me duele, me duele tanto, abuelita, mi alma”, escribió afligida Daniela Navarro en una publicación en Instagram el 21 de junio de 2021. Luego le dedicó otros mensajes acompañados de fotografías en su feed.