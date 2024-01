Herbert Coward, actor de ‘Deliverance’, muere en accidente de carretera en EEUU

Y es que el hombre también era reconocido localmente por su singular elección de mascotas, en particular una ardilla que lo acompañaba.

Coward, residente del condado de Haywood, no solo dejó una marca indeleble en el cine con su papel en ‘Deliverance’, sino también en su comunidad.

Tanto Coward como Brooks, junto con sus inusuales mascotas, un chihuahua y una ardilla, perdieron la vida en el incidente, informó The Associated Press.

La triste partida de Herbert Coward ha generado un vacío significativo no solo en la rica historia del cine.

Su interpretación del ‘Hombre Desdentado’ en la película de John Boorman no solo fue memorable por la escena infame que protagonizó.

La brevedad de su presencia en el mundo del celuloide no minimiza la profundidad de su impacto.

Despiden al actor

Luego de que la noticia de su fallecimiento, dada a conocer por medio de The Associated Press, llegara a las redes, los mensajes para el actor no se hicieron esperar.

«Me asusté muchísimo la primera vez que lo vi. Pero qué gran papel y actuación. QEPD señor», «Que fuerte», escribieron usuarios.

«Maldita sea… fuerte impacto para matar a todos los humanos y pequeñas mascotas. Descanse en Paz», agregó otra persona.

«Descanse en paz, Herbert Coward», «Que triste final», dijeron otras personas en las redes sociales.