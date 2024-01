La cantautora de ‘Brand New Key’, Melanie Safka murió a los 76 años

Melanie fallece a los 76 Años

Legado musical

Conmoción en las redes sociales

En un triste giro del destino, la renombrada cantautora Melanie, que emergió en la escena folk de Nueva York y dejó una huella imborrable en la década de 1970, falleció.

Su partida fue el pasado martes 23 de enero a la edad de 76 años en su hogar en el centro de Tennessee.

La noticia fue confirmada por su publicista, Billy James, a The Associated Press, aunque la causa de su muerte aún no ha sido revelada.

La famosa cantautora deja un vacío en la industria musical tras su muerte, sin embargo, deja su catálogo musical como legado.

Su legado musical, impreso con una voz que oscilaba entre lo agudo y lo profundo, está marcado por éxitos memorables.

Entre sus grandes piezas musicales s encuentran algunas tales como ‘Look What They’ve Done to My Song Ma’ y ‘Lay Down (Candles in the Rain)’.

Sin embargo, fue su canción ‘Brand New Key’, del álbum ‘Gather Me’ de 1971, la que la catapultó al estrellato, convirtiéndose en un fenómeno cultural perdurable.

La icónica melodía de ‘Brand New Key’, con sus ecos de las décadas de 1920 y 1930, fusiona la sencillez juvenil con una sofisticación adulta.