Confirman la muerte de Tulio Hernández, ex esposo de Silvia Pinal

Hasta el momento de la redacción de la nota, la actriz mexicana no se ha pronunciado en redes ante la sensible muerte este domingo 17 de septiembre.

Aunque no se ha confirmado cuáles fueron las causas, su padecimiento de Alzheimer y sus antecedentes cardíacos podrían estar relacionados con la pérdida.

«Lamento el fallecimiento de Tulio Hernández Gómez, Ex Gobernador de Tlaxcala. Su legado en la política y su dedicación al servicio público siempre serán recordados», dijo.

Además de su destacada trayectoria política en México, también es reconocido por ser el ex esposo de la famosa actriz Silvia Pinal.

Esto sucedió cuando su relación con Enrique Guzmán no funcionó, la artista conoció a Tulio Hernández y fue en ese momento cuando iniciaron su relación.

Un ejemplo de amor

La relación entre ambos fue un ejemplo de amor y compañerismo a lo largo de los años, siendo un pilar fundamental en la vida de la reconocida actriz.

“Yo no quería casarme, no quería nada. (…) Fue muy difícil pero no había de otra, es algo que se queda contigo”, comentó Pinal en su momento.

La artista indicó que al perder el poder en 1987 todo cambió y fue ahí cuando los problemas surgieron y terminaron con su relación.

"La gente nos quería mucho, hizo muchas cosas buenas pero Tulio fue cambiando al perder poder porque dejó de ser gobernador. No cambió para bien. Se hizo daño él solito", agregó.