Silvia Pinal reaparece después de decirse que está al borde de la muerte

Silvia Pinal había estado en la boca de todos tras darse a conocer que se encontraba muy grave de salud, las alarmas se encendieron en todo México, pues no se había dado un comunicado oficial la preocupación estaba presente en sus fanáticos.

La famosa familia Guzmán Pinal ha desmentido los rumores de que Silvia Pinal está muy delicada de salud y aseguran que la primera actriz esta “en un muy buen momento”, por lo que pidieron a sus seguidores no caer en información falsa.

Aunque el mensaje fue breve, quiso tranquilizar a todos aquellos preocupados por su salud: “A todos aquellos que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy bien, aunque no lo quieran creer”. ARCHIVADO COMO: Silvia Pinal reaparece

La Diva del cine mexicano, Silvia Pinal, ha reaparecido en un emotivo video dirigido a sus seguidores, luciendo perfectamente maquillada y peinada, para aclarar su estado de salud. Ella misma ha dicho que se encuentra muy bien y no está al borde de la muerte.

Silvia Pinal reaparece: Todos están agradecidos

Aunque la actriz ha dicho que se encuentra bien, algunos no están conformes con su declaración ya que no están convencidos del todo sobre el estado de salud de Silvia Pinal: «Por favor no obliguen a esa señora a dar ningún tipo de declaración para matar rumores, se le nota que está bastante cansada».

«DEMASIADO PARA ELLA. Ya No la pongan más a estas cosas», «Pobre señora , a nadie le interesa solo buscan chismear, solo consiguen cansarla», «Se ve muy cansada y por qué la ponen a dar declaraciones si está o no viva». VER VIDEO COMPLETO AQUÍ.