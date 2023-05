Los lectores de MundoNow han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de las estrellas y este caso no es la excepción. Ahora se ha compartido la sensible noticia del deceso de un famoso guitarrista y también vocalista de bandas como ‘Earth, Wind and Fire’, tenía 63 años.

Muere guitarrista Sheldon Reynolds. Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, han ocurrido infinidades de situaciones en donde diversas personas que se encuentran dentro del mundo del espectáculo , pues se ha dado a conocer el sensible fallecimiento de un legendario músico y cantante.

Su crecimiento profesional alcanzó nuevas alturas después de unirse a la banda de punk y soul ‘The Commodores’ apareciendo en dos álbumes, ‘Nightshift’ de 1985 y ‘United’ de 1986. no fue hasta 4 años después que Sheldon Reynolds se unió a ‘Earth, Wind, and Fire como su guitarrista principal y co-vocalista. Archivado como: Muere guitarrista Sheldon Reynolds.

Sheldon Reynolds fue nominado para ganar un Grammy

Con esta banda Reynolds alcanzó el éxito con álbumes como ‘Touch The World’, ‘Heritage’, ‘Millennium’ e ‘In The Name of Love’. Además, Sheldon obtuvo una nominación al Grammy por ‘Mejor interpretación de R&B por un dúo/grupo con voces’ con el grupo en 1994 gracias al tema ‘Sunday Morning’, detalló The Sun.

Las condolencias de inmediato se hicieron presentes por parte de fanáticos, «Oh no, qué triste escuchar esta noticia, fue un gran músico. ¡D.E.P. Sheldon!», «Lo siento por tu pérdida. Mis condolencias y oraciones a su familia y amigos», «Siento mucho escuchar esto. Descansa en paz Sheldon «, «Lo siento mucho, de escuchar esta triste noticia. Orando, por consuelo y fuerza», compartieron algunos en el post de Bailey. Archivado como: Muere guitarrista Sheldon Reynolds.