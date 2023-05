¿Yordi Rosado le cree?

«Claro que yo le creía porque ella y yo somos muy amigos, ella me contaba estas anécdotas… Sí hubo un momento en donde todo fue tenso (para Martha Higareda) porque la fueron tachando de mentirosa, pero como no son mentiras. Me encantó lo que dijo, ‘Yo soy libre de contar mis cosas quién me las quiera creer bien, quién no pues lo entiendo'», afirmó Yordi Rosado tras las polémicas historias de la actriz mexicana.

Pero eso no fue todo, pues también reveló una excelente noticia sobre dicho programa que en un principio generó polémica, «Gracias a Dios nos ha ido muy bien, resultó que en estas 3 semanas subió el 1000 por ciento», compartió Yordi Rosado durante el programa 'Todo para la mujer' de Maxine Woodside.