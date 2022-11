Muere Robert Clary: Su gran trayectoria

Antes de asumir su papel en “Los héroes de Hogan”, Clary tuvo una breve carrera cinematográfica; apareció en “A New Kind of Love” con Paul Newman y Joanne Woodward, “Ten Tall Men” y “Thief of Damascus” antes de convertirse en LeBeau. ARCHIVADO DE: Muere Robert Clary

Cuando un entrevistador de la Academia de Televisión le preguntó cómo le gustaría ser recordado, dijo: “No me importa. Lo digo en serio. Realmente no me importa. ¿Me recordarán como una buena persona? Bien”. . ¿Me recuerdan como un sucio judío? Está bien. No me importa porque no estaré aquí. No me voy a preocupar por eso. … Cuando esté muerto, estoy muerto, ¿a quién le importa? Nunca lo sabré. Nadie me lo va a decir, ni siquiera Dios. ¿Dios me va a decir: ‘¿Sabes lo que están hablando de ti?’ ARCHIVADO DE: Muere Robert Clary