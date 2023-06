Dan los detalles de la muerte de la querida actriz.

No le importó trabajar en películas de bajo presupuesto.

Su hijo confirmó la tragedia.

Noreen Nash, conocida actriz de Hollywood de las décadas de 1940 y 1950, ha fallecido a la edad de 99 años. La noticia fue confirmada por su hijo mayor, Lee Siegel Jr., a The Hollywood Reporter. Nash dejó este mundo el martes en su hogar en Beverly Hills debido a causas naturales.

Nash tuvo una destacada carrera en el cine, participando en películas icónicas como «The Southerner», «Giant» y «The Lone Ranger and the Lost City of Gold». Durante su carrera de dos décadas, trabajó en alrededor de dos docenas de largometrajes.

No solo participó en las grande películas

Lo anterior, incluyendo películas de menor presupuesto como «Phantom From Space» (1953), donde interpretó a un científico secuestrado. Esta película fue filmada en el Observatorio Griffith de Los Ángeles, de acuerdo con lo publicado por The Hollywood Reporter.

La actriz de ojos azules y cabello oscuro también tuvo apariciones en la serie «The Charles Farrell Show», en la cual interpretó a la esposa del propietario de un club de tenis en Palm Springs. Además, participó en episodios de series populares como «Hopalong Cassidy», «The show de Abbott y Costello», «My Little Margie», «Dragnet» y «77 Sunset Strip».