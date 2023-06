Ha muerto «El inmortal del pop»

Dan a conocer más detalles sobre el fallecimiento

Conoce la historia de Jack Lee

El día 7 de junio se dio que conocer Jack Lee, líder de la banda seminal de power-pop norteamericana de The Nerves y escritor del colosal éxito de Blondie de 1978 “Hanging on the Telephone”, murió en Santa Mónica, California, el pasado 26 de mayo. Tenía 71 años.

La familia y el management de Lee confirmaron la noticia en un comunicado compartido con Pitchfork, revelando que el músico había estado viviendo con cáncer de colon durante tres años. Los fanáticos de la banda mostraron su tristeza.

¡La vida de Jack Lee!

Jack Lee , parte de la influyente banda de Los Ángeles The Nerves en la década de 1970 y más tarde un exitoso compositor, murió el 26 de mayo en Santa Mónica, California, a los 71 años. Murió después de una larga batalla contra el cáncer de colon.

Sin embargo, se dio a conocer la noticia días después. Lee es mejor recordado por su canción «Hanging on the Telephone», que Blondie versionó de la versión de The Nerves. Lee también escribió «Come Back And Stay» de Paul Young.