Muere Mike ‘Mantaur’ Halac, ex luchador de la WWE a los 55 años

Muere estrella de la lucha libre en Estados Unidos

Fue su hija quien confirmó los hechos y dio un triste comunicado

Se despiden de la estrella de la WWE, Mike Halac

Muere Mike ‘Mantaur’ Halac: Una nueva muerte se suma a la lucha libre, ahora tomando lugar en Estados Unidos, pues hace apenas pocas horas la hija del ex luchador Mike ‘Mantaur’ Halac dio a conocer que su padre ha muerto y de forma inesperada, los hechos fueron revelados a detalle por la hija del deportista.

El luchador nacido en 1968 y que creció en Omaha, Nebraska, fue encontrado sin vida y los detalles fueron revelados por su hija de forma desgarradora, siendo una muerte que ha conmocionado a muchos fanáticos de la WWE, aquí te revelamos qué ocurrió.

Muere Mike ‘Mantaur’ Halac: Su hija confirma la noticia con desgarradoras palabras de despedida

Lamentablemente, la hija de Halac confirmó ésta mañana que su padre fue encontrado sin vida, por medio de un comunicado que lanzó más temprano, confirmó que éste falleció mientras dormía. Según indicó Daily Mail, el comunicado fue emitido por medio de Facebook.

«El murió de forma pacífica, ya no está sufriendo más», escribió la hija del ex luchador de la WWE. “Perder a mi padre realmente me golpeó, él siempre estará en mi corazón y en muchos otros. Te amo, papá. Haz que los cielos sean hermosos para mí», reveló su hija.