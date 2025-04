Muere Lucy Markovic a los 27 años tras cirugía cerebral.

La industria de la moda está de luto tras confirmarse la trágica muerte de Lucy Markovic, exfinalista del popular reality Australia’s Next Top Model.

La modelo, de tan solo 27 años, falleció debido a una malformación arteriovenosa cerebral (AVM, por sus siglas en inglés), luego de someterse a una cirugía de emergencia que la mantuvo en coma durante varios días.

La noticia fue anunciada por su pareja a través de sus redes sociales.

“Con profundo dolor les informo que Lucy ha fallecido. Estuvo en paz. Su madre, mi madre y yo estuvimos con ella hasta el final. Pedimos privacidad en este momento tan difícil. Que descanse en paz”, escribió.

