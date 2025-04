Muere el merenguero Rubby Pérez en derrumbe de la discoteca Jet Set

Una tragedia golpeó a República Dominicana la madrugada de este martes.

El derrumbe de la famosa discoteca Jet Set dejó al menos 50 personas muertas.

Entre los fallecidos se encuentra el reconocido merenguero Rubby Pérez.

Inicialmente, surgieron reportes que indicaban que el artista había sido rescatado con vida.

Nightclub Roof Collapse in Dominican Republic Leaves 15 Dead, Singer Rubby Pérez Injured Authorities have launched extensive search and rescue efforts, with more than 100 individuals transported to hospitals across the city as emergency teams continue working to locate survivors… pic.twitter.com/pXx4PFSC6t

