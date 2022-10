Su salto a la fama en la televisión

De igual manera, Hotchkis se hizo presente en la comedia de NBC My World and Welcome to It, la telenovela The Secret Storm, Bewitched y General Hospital. Tuvo otras participaciones importantes como en los programas de Lou Grant, Charlie’s Angels, Mannix, The New Dick Van Dyke Show, Marcus Welby y The Lift and Times of Eddie Roberts, entre otros.

Pero no sería todo, ya que su gran actuación y el protagonismo que se ganó por aparecer en varios proyectos, la llevó a la pantalla grande. Ahí la hoy occisa hizo su debut en The Late Liz, Old Boyfriends, Breezy y Ode to Billie Joe, lo cual hizo que ganara más popularidad entre los fans. Archivado como: Muere actriz Joan Hotchkis