¿Un vínculo inexplicable?

No es la primera vez que Consuelo Duval habla sobre la historia de su mascota, en años anteriores hizo una entrevista y confesó lo difícil que fue apoyar a la “Negra Tomasa” en su recuperación tras los maltratos que había recibido por parte de las personas y el constante abuso con el que vivió y que la hizo ser un tanto agresiva con los demás; por ello, en este post lo vuelve a reafirmar.

“La llevé a una clínica y después de dos meses me la entregaron… No me quería, y me miraba de lado con su ojito bueno, al otro le habían roto el lagrimal”, señaló la famosa actriz mexicana en el post que compartió con sus seguidores. En la fotografía que acompaña la publicación, se observa a la actriz con Tomasa, mientras están acostadas.