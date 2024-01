Jo-El Sonnier, cantante de country, muere a los 77 años después de bajar del escenario

Muere el cantante Jo-El Sonnier.

Luto en la música country.

Condolencias de fanáticos.

El mundo de la música country se viste de luto y lamenta la pérdida de una gran estrella dentro de la industria.

Se confirma la muerte de Jo-El Sonnier, el artista galardonado con un Grammy y que ha dejado un gran legado dentro del ámbito musical.

Sonnier falleció a los 77 años de un ataque al corazón, justo momentos después de deleitar a la audiencia con una actuación que le valió una ovación de pie.

Nacido en Luisiana, Jo-El Sonnier era conocido por su destreza con el acordeón y sus emotivas letras dentro del género country.

Muere querida estrella del country

Su carrera despegó en la década los 80’s, cuando logró éxitos en el top 10 de Billboard con temas como «No More One More Time» y «Tear-Stained Letter» de Richard Thompson.

Con más de 30 álbumes lanzados a lo largo de su prolífica carrera, Sonnier dejó una huella indeleble en la escena musical.

El sábado pasado, Sonnier se presentó en el Llano Country Opry en Llano, Texas, y ofreció un espectáculo que superó la hora de duración.

Regresó para una actuación de propina, recibiendo un estruendoso aplauso por parte de los asistentes, según compartió el medio de ‘The Sun’.