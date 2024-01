Muere Carlos Alberto Mota Candreva, influencer y escritor, tras pelea con su novia

«Pensó que no podía verme con otra persona, que no podía soportarlo», aseguró Momenso. Carlos Mota, quería una relación seria y ella le informó que deseaba mantener las cosas ‘informales’.

¿Le informó sus planes?

En una declaración conmovedora, la novia de Mota explicó que la discusión entre ellos había escalado a niveles incontrolables y él se fue furioso del camarote.

Aseguró que él tomó capturas de las conversaciones con otros hombres y las envió a sus amigos, diciendo «que la iba a matar», por este engaño.

Además, Momenso destacó que regresó diciéndole que se estaba burlando de él antes de saltar al mar, según indicó el diario británico Daily Mail.

«Me sorprendió mucho. Me quedé helada. No puedo comer, estoy tratando de comer, pero no baja», añadió quien fue pareja del famoso escritor.