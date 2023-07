Rick Froberg ha muerto a la edad de 55 años, era el veterano, artista y guitarrista principal de la banda Drive Like Jehu. Fue por medio de un comunicado emitido en el Instagram del artista, que informaron sobre los tristes hechos y dieron algunos detalles al respecto.

El triste comunicado emitido en sus redes sociales

Por medio de su cuenta de Instagram oficial, se comunicó en un largo texto y una imagen en blanco y negro del artista, las siguientes palabras de despedida: «Es con gran conmoción y con el corazón destrozado que comparto aquí la noticia de la repentina muerte de Rick, debido a una afección cardíaca no diagnosticada».

«Como su amigo desde hace mucho tiempo y su amor actual, me alivia decirte que se fue rápido y no sufrió un final prolongado, algo que no le conviene. rápido, salvaje y sin gilipolleces; tal como lo imaginó en vida», escribieron a través del Instagram del artista.