¿Qué ocurrió con el pitcher?

Aunque la causa de muerte no fue revelada, si se llegó a conocer que el beisbolista estaba enfrentando una dura batalla contra el cáncer. En el escrito que concedió la familia a la agencia The Associated Press. La familia, ya había informado que el famoso pitcher se encontraba bajo cuidado de un hospicio donde su familia lo acompañó.

A Sutter le diagnosticaron cáncer recientemente y se encuentra en un hospicio rodeado de su familia, dijo Chad, uno de los tres hijos de Sutter, a The Associated Press. El Salón de la Fama del Béisbol dijo que Bruce Sutter murió en Cartersville, Georgia, informó la agencia tras sostener una entrevista con el hijo del pitcher.