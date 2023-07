Te presentamos ‘Sin Broncas con La Bronca’ un podcast original de Óyenos Audio con invitados de lujo y pláticas honestas y divertidas. No te conformes con una vida llena de broncas, mejor atrévete a explorar temas tabú cada miércoles y viernes. Descarga el podcast dando CLIC AQUÍ.

La noticia de la campaña de donaciones se esparció rápidamente, y la comunidad respondió con generosidad, demostrando el profundo afecto que sentían por esta pareja. «Decir que esta es una situación estresante no es decir lo suficiente», se podía leer en la descripción.

Según informó el diario The Sun , Nick Benedict, también conocido como Nicholas Joseph Sciurba, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento con una destacada carrera. Sus primeros pasos en la televisión los dio en la década de 1970, actuando en ‘All My Children’ junto al esposo de la legendaria actriz Susan Lucci. Archivado como: Muere el actor Nick Benedict.

El legado de Nick Benedict

Su talento lo llevó a interpretar a Curtis Reed en Days of Our Lives desde 1993 hasta 2001, consolidándose como un actor querido en el mundo del drama. Sin embargo, su legado artístico no se limitó a la pequeña pantalla, ya que también formó parte del elenco de la icónica serie de televisión Misión: Imposible, destacándose durante las décadas de 1960 a 1980.

Vale la pena mencionar que su pasión por el arte escénico estaba en su sangre, siendo hijo del actor y director Richard Benedict, reconocido por su participación en proyectos cinematográficos emblemáticos como ‘Ocean’s Eleven’ y ‘Get Smart’, según The Sun. La partida de Nick Benedict deja un vacío en la industria y será recordado con cariño y admiración por sus colegas y seguidores. Archivado como: Muere el actor Nick Benedict.