Ahora, a través de diversos medios de comunicación se ha difundido la sensible noticia del fallecimiento de un deportista que fue considerado como una estrella dentro del hockey, lo peor fue la manera en que perdió la vida. El jugador tenía apenas 33 años, los corazones de sus seres queridos y más allegados se muestran totalmente devastados. Archivado como: Muere estrella Mike Hammond.

Las tragedias para las celebridades y figuras públicas no paran para este 2023, lo que parecía ser un nuevo año con nuevas metas y expectativas se ha convertido en un cuento de terror para muchas familias de personalidades famosas, muchos han mostrado severas complicaciones de salud y otros han partido a otra vida.

Las condolencias se hacen presentes tras la muerte de la estrella del hockey Mike Hammond

Por su parte el Team GB Ice Hockey también se pronunció a través de redes sociales ante esta trágica pérdida, «El hockey sobre hielo de Gran Bretaña y la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo del Reino Unido están devastados por el fallecimiento del delantero Mike Hammond. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todos sus compañeros de equipo. Descansa en paz, Hammy, nunca te olvidaremos», colocaron en Twitter.

Tras darse a conocer la noticia, las condolencias aparecieron de inmediato: «Las palabras no pueden describir cuánto extrañaré a Mike. Descansa en paz mi hermano», «No se crearon suficientes recuerdos. No hay suficientes risas. No hay suficientes veces juntos», «Hoy perdí un amigo, un hermano, un miembro de la familia», «Lo extrañaremos por siempre, pero nunca lo olvidaremos», compartieron algunos internautas. Archivado como: Muere estrella Mike Hammond.