Muere actor Cliff Emmich. El mundo de los espectáculos se encuentra de luto , por el sensible fallecimiento de una estrella de Hollywood, quien se dio a conocer por su increíble interpretación en distintos filmes. Ahora, la noticia de su muerte ha consternado a sus seguidores quienes no podían creer la noticia.

Muere actor Cliff Emmich: Fue una estrella de Hollywood

Cliff Emmich es nacido en Cincinnati, Ohio, en 1936, fue un veterano actor de cine, teatro y televisión. Durante su carrera estelar, protagonizó más de 90 programas de televisión y películas. Sin embargo, es mejor conocido por protagonizar la película Payday de 1973, donde interpretó a Chicago.

Cliff también protagonizó programas de televisión como Charlie’s Angels, Colombo, Baywatch, Walker, Texas Ranger, Happy Days, The Odd Couple y Fantasy Island. También protagonizó películas como Payday, Inspector Gadget, Mouse Hunt, Halloween 2, Thunderbolt and Lightfoot, Invasion of the Bee Girls y Bad Georgia Rad. Archivado como: Muere actor Cliff Emmich