Reportan la muerte del actor, Brad William Henke

El actor muere a los 56 años de edad

¿Cuáles fueron las causas de muerte?

¡LUTO EN EL MUNDO DE LA ACTUACIÓN! Confirman la muerte del actor Brad William Henke, a los 56 años de edad. El intérprete, que actuó en la serie Orange is the New Black, perdió la vida el pasado 29 de noviembre y su familia confirmó la trágica noticia a través de un comunicado de prensa. Por el momento, sus familiares dieron pocos detalles al respecto.

Antes de ser actor, Brad William Henke fue jugador en la NFL y por una lesión terminó retirándose del mundo del deporte. Tras su ingreso al mundo de la actuación, el actor participó en series y películas, donde sus papeles le hicieron ser reconocido en el mundo de la actuación. Descanse en paz.

MUERE EL ACTOR DE ORANGE IS THE NEW BLACK

La estrella de Orange is the New Black, murió. De acuerdo con los reportes, se dio a conocer que Brad William Henke, perdió la vida a los 56 años de edad. Fue su familia, quienes dijeron que Henke murió mientras dormía al portal Deadline. La información del deceso sigue siendo corta, debido a que los familiares brindaron poco detalles al respecto.

Por medio del portal de noticias, la familia del actor confirmó el deceso y revelaron que ocurrió el pasado 29 de noviembre. Entre los pormenores, la familia no dio a conocer las causas de muerte. Tras informarse sobre este hecho, en redes sociales los fanáticos han rendido tributo al histrión y enviaron condolencias a la familia.