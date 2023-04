Tiempo después, debido a su gran talento fue elegido como el protagonista, Giovanni de Medici, en la película de Ermanno Olmi de 2001 The Profession of Arms. La cual se llevó varios premios David di Donatello de 2002, incluyendo el premio a Mejor Película. Archivado como: Muere actor Christo Jivkov

Estrella de The Passion of the Christ

Cabe mencionar que sin duda fue uno de sus trabajos más notables, el haber participado en la cinta The Profession of Arms, que ganó múltiples premios. Después destacó en la ya reconocida película The Passion of the Christ, donde protagonizó junto a Jim Caviziel y Monica Bellucci, según The Sun.

La Pasión de Cristo fue dirigida por Mel Gibson y se convirtió en un éxito de taquilla. Algunos años después, se rumoreaba que Jivkov estaba involucrado en la secuela, titulada La Pasión de Cristo: Resurrección. Aunque el proyecto ha sido discutido extensamente, aún no se ha confirmado.