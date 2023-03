tras la controversia por la supuesta falta del tratamiento, en su comunicado, el hospital reconoció: “En los momentos actuales la asistencia es un reto para nuestro ministerio (Salud Pública), no estamos alejados del impacto negativo del bloqueo (embargo de EEUU) en nuestro centro, pero cada día enfrentamos con las limitaciones actuales nuestra actividad”.

NO SOLO SU FAMILIA PIDIÓ AYUDA, OTRO FAMOSO DE LA ISLA LO HIZO

Debido a la crisis de medicamento en la isla, el director artístico y promotor cultural Jorge J. Aloma Morgadanes tuvo pidió ayudar a sus seguidores para conseguir los antibióticos que necesitaba su mamá. “Aunque la curo varias veces al día con todos los recursos, la infección que cogió no cesa, pues es diabética y en Cuba (la potencia médica mundial) no hay antibióticos para tratarla”, dijo en Facebook.

“Por favor, si alguien tuviera Cefalexina, Amoxicilina u otra variante de la penicilina que me pueda hacer llegar, pues no puedo salir ya que no puedo dejar a mi madre sola, se lo voy a agradecer encarecidamente”, concluyó el artista. Lamentablemente para el actor cubano Rubén Braña, nada se pudo hacer para salvarle la vida. Archivado como: Muere actor Rubén Breña