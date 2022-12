Se descubrió que dentro del centro de Irwin al menos 14 mujeres habrían sido víctimas de cirugías en las cuales su útero fue retirado, realizadas por los médicos contratados para atención medica del centro. Debido a que no hay un seguimiento por parte de la autoridades, no se sabe de un número concreto de mujeres deportadas víctimas de estas cirugías. Debido a la presión de defensores como Adelina y una enfermera que decidió alzar la voz, el centro de Irwin fue cerrado. Ahora el encargado de albergar a estas mujeres es el centro de detención de Stewart. Archivado como: Irregularidades centros detención inmigrantes.

Los problemas van de un centro de detención a otro

A pesar de que se logró cerrar el centro de detención en Irwin por los abusos, en Stewart las mujeres no corren con mejor suerte, según Nichols, Ya se ha levantado un reporte con la comisión de derechos civiles del departamento de seguridad nacional, por quejas de las mujeres por violencia física y abuso sexual por parte de uno de los enfermeros.

Según Nichols, el enfermero fue suspendido un par de días, pero ha regresado a trabajar. "Aquí no ha pasado nada", es lo que respondió sobre lo que opinan las autoridades sobre lo que sucede en los centros de detención. Explica que las autoridades les han dicho que las declaraciones de las víctimas no son creíbles, a lo que ella opina que las mujeres no mentirían sabiendo los problemas que podrían causarles dentro del centro.