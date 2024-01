Muere el actor Bill Hayes, estrella de ‘Days of Our Lives’, a los 98 años

«Bill, uno de los personajes más antiguos de Days of our Lives, creó el papel de ‘Doug Williams’ en 1970 y lo interpretó continuamente durante toda su vida», destacaron.

En un golpe devastador para los amantes de la icónica serie «Days of Our Lives», el talentoso actor Bill Hayes, conocido por su papel como ‘Doug Williams’, murió.

A través de redes sociales, los internautas -fanáticos del programa- no dejaron de manifestarse y expresar su sentir ante la trágica pérdida.

Una de las estrellas más queridas de ‘Days of Our Lives’, perdió la vida inesperadamente y fue el agente quien confirmó la triste noticia.

A través de esta telenovela, no solo se ganó el cariño del público, sino que también conoció al amor de su vida y esposa, Susan Seaforth-Hayes.

Bill Hayes se convirtió en un pilar fundamental de «Days of Our Lives» desde 1970, y su interpretación del carismático ‘Doug Williams’ lo llevó a ganarse el cariño del público.

«Conozco a Bill desde hace casi toda mi vida y él encarna el corazón y el alma de Days of our Lives», aseguró en el escrito, según informó People.

Una trayectoria única

A medida que los fanáticos procesan la noticia de la partida de Bill Hayes, muchos se han sumergido en la nostalgia. PARA VER FOTOS DA CLIC AQUÍ.

Además, no dudaron en recordar los momentos memorables de ‘Doug Williams’ que quedaron grabados en la historia de «Days of Our Lives».

Desde romances apasionados hasta dramáticas confrontaciones, el personaje interpretado por Hayes se convirtió en un elemento fundamental de la trama.

Asimismo, su contribución al mundo del entretenimiento no puede subestimarse, y su memoria perdurará en la historia de «Days of Our Lives».