DJ Casper logró lo que pocos

Fue tanto el éxito que el baile logró arraigarse en eventos tan variados como bodas, fiestas, competencias deportivas.

Incluso logró un lugar en la popular serie televisiva «Orange is the New Black» de Netflix.

Tras el doloroso anuncio de su partida, seguidores inundaron el icónico video musical de DJ Casper con mensajes conmovedores.

Un tributo virtual a la huella imborrable que dejó en la música y en quienes lo admiraron.