Fueron representantes de la industria cinematográfica quienes dieron a conocer la trágica noticia, detallaron que la artista murió en París, Francia y solamente atinaron en señalar que mantuvo una férrea lucha contra el Alzheimer, por lo que no fue nada fácil para la familia, se informó sobre la noticia de que muere Yoon Jeong Hee.

Muere Yoon Jeong Hee: TUVO UNA GRAN TRAYECTORIA

Entre sus trabajos más destacados figuran un buen número de cintas desde la década de los 60 a los 80, pero además obtuvo varios premios. Es mejor conocida por “Mist” (1967), “Longing in Every Heart” (1967), “An Old Potter” (1969) y “A Shaman’s Story” (1972), de sus más exitosas películas.

Ella nació en 1944 en Busan, pero logró alcanzar el éxito y la fama con su película de debut “Sorrowful Youth” (1967), a la que fue designada como elenco, luego de una audición, todo esto sucedió cuando ella acudía a la Universidad Chosun, por lo que despegó muy joven. Archivado como: Muere Yoon Jeong Hee