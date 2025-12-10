Buscar
Inicio » Deportes » ¡Confirmado! La MLB regresa a México en 2026

¡Confirmado! La MLB regresa a México en 2026

La MLB regresa a la Ciudad de México en 2026 con dos juegos entre Padres y Diamondbacks el 25 y 26 de abril.
Por 
2025-12-10T23:51:39+00:00
Foto: MLB

Publicado el 12/10/2025 a las 18:51

La MLB jugará dos partidos oficiales en México en 2026. Los protagonistas serán los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks, quienes se enfrentarán el 25 y 26 de abril de 2026 en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Tanto Padres como D-backs han jugado múltiples partidos en territorio mexicano, incluyendo juegos de exhibición y series de temporada regular:

  • Arizona estuvo en México en 2019 vs Rockies y antes en Hermosillo, Culiacán y Monterrey en más de siete ocasiones.

  • San Diego jugó en la CDMX en 2023 ante los Giants y también en Monterrey (1996, 2018), Culiacán (2001) y Hermosillo (2002).

 “México es clave para nosotros”

“Estamos emocionados de presentar nuestra marca internacionalmente una vez más”, dijo Derrick Hall, presidente de los Diamondbacks.
“México ha sido un punto clave para el desarrollo y la fidelidad de nuestros fans”.

Venta de boletos

MLB regresa a México en 2026
MLB regresa a México en 2026 /Foto: Shutterstock

Los boletos para la Serie de la Ciudad de México 2026 estarán disponibles al público general a través de Ticketmaster el lunes 19 de enero.
Más información estará disponible próximamente en MLB.com/Mexico.

Etiquetas: , ,

