Eso no es todo, ya que la nacida en La Habana, Cuba, dijo que la viruela del mono está mutando junto con el Covid: “Se está haciendo todavía un virus más fuerte, pues se están revolviendo esos dos virus. Se visualiza otra vez otra pandemia, tenemos que detenerla, tenemos que ponernos la vacuna, tenemos que cuidarnos”.

Los seguidores de la psíquica y clarividente cubana reaccionaron a una más de sus predicciones cumplidas: “Hay que acabar con los dos virus de la maldad: el de la OMS y el GATE. Esos son los que quieren acabar con la humanidad y no hay que permitirlo”, “Que Dios, nuestro padre Jesús, nos cuide mucho” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Es un “evento extraordinario”

“En resumen, tenemos un brote que se ha propagado rápidamente por todo el mundo a través de nuevos modos de transmisión sobre los que sabemos muy poco y que cumple con los criterios de las normas sanitarias internacionales. Sé que este no ha sido un proceso fácil ni directo y que hay puntos de vista divergentes entre los miembros del comité”, aseguró Tedros.

Aunque la viruela del mono se ha establecido en partes de África central y occidental desde hace décadas, no se supo que provocara grandes brotes más allá del continente o que se propagara ampliamente entre las personas hasta mayo, cuando las autoridades detectaron decenas de brotes en Europa, América del Norte y otros lugares (Con información de The Associated Press) Archivado como: Predicción cumplida de Mhoni Vidente sobre la viruela del mono