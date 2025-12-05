Messi y Cristiano podrían chocar en el Mundial 2026

Se abre la posibilidad de un histórico duelo Cristiano vs Messi en el Mundial 2026 en lo que sería el enfrentamiento más esperado del torneo

Después de cinco Mundiales sin cruzarse, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían enfrentarse por primera vez en una Copa del Mundo, en la edición que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

Si Argentina y Portugal ganan sus grupos y superan los octavos, el duelo se disputaría el 11 de julio en Kansas City, en lo que sería el enfrentamiento más esperado del torneo, y quizás la última vez que ambos coincidan con sus selecciones: Cristiano tendría 40 años y Messi 38.

Los grupos

Portugal – Grupo K: Uzbekistán, Colombia y un rival de repesca (Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo).

Argentina – Grupo J: Argelia, Austria y Jordania.

Otros escenarios posibles

En dieciseisavos: si Portugal es 1° y Argentina avanza como una de las mejores terceras (3 de julio, Kansas City).

En octavos: si ambos son segundos y ganan los dieciseisavos (6 de julio, Dallas).

En una final: si Argentina termina primera y Portugal segunda.

Cinco oportunidades perdidas

Los Mundiales han esquivado este duelo una y otra vez:

2006: solo podían verse en la final; ambos quedaron fuera.

2010: España y Alemania frustraron el choque.

2014: Portugal quedó fuera en fase de grupos.

2018: si pasaban a cuartos, se cruzaban; Uruguay y Francia lo evitaron.

2022: solo en la final; Argentina llegó, Portugal no.

La sexta oportunidad

Si no ocurre ninguna sorpresa y ambos cumplen en fase de grupos, el planeta fútbol tendrá por fin su ansiado duelo Messi vs Cristiano, probablemente el último de sus carreras en un Mundial.

