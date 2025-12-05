Messi y Cristiano podrían chocar en el Mundial 2026
Publicado el 12/05/2025 a las 16:55
Después de cinco Mundiales sin cruzarse, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi podrían enfrentarse por primera vez en una Copa del Mundo, en la edición que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Si Argentina y Portugal ganan sus grupos y superan los octavos, el duelo se disputaría el 11 de julio en Kansas City, en lo que sería el enfrentamiento más esperado del torneo, y quizás la última vez que ambos coincidan con sus selecciones: Cristiano tendría 40 años y Messi 38.
Los grupos
-
Portugal – Grupo K: Uzbekistán, Colombia y un rival de repesca (Nueva Caledonia, Jamaica o RD del Congo).
-
Argentina – Grupo J: Argelia, Austria y Jordania.
Otros escenarios posibles
-
En dieciseisavos: si Portugal es 1° y Argentina avanza como una de las mejores terceras (3 de julio, Kansas City).
-
En octavos: si ambos son segundos y ganan los dieciseisavos (6 de julio, Dallas).
-
En una final: si Argentina termina primera y Portugal segunda.
Cinco oportunidades perdidas
Los Mundiales han esquivado este duelo una y otra vez:
-
2006: solo podían verse en la final; ambos quedaron fuera.
-
2010: España y Alemania frustraron el choque.
-
2014: Portugal quedó fuera en fase de grupos.
-
2018: si pasaban a cuartos, se cruzaban; Uruguay y Francia lo evitaron.
-
2022: solo en la final; Argentina llegó, Portugal no.
La sexta oportunidad
Si no ocurre ninguna sorpresa y ambos cumplen en fase de grupos, el planeta fútbol tendrá por fin su ansiado duelo Messi vs Cristiano, probablemente el último de sus carreras en un Mundial.
