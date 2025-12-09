Mbappé es duda para el duelo de Champions contra el Manchester City

Mbappé sufre molestias musculares y es duda para el Real Madrid vs Manchester City. No entrenó y podría perderse el partido de Champions League en el Bernabéu.

Kylian Mbappé podría perderse el duelo clave de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City este miércoles en el Santiago Bernabéu, según informó una fuente del club a ESPN.

El delantero sufre molestias en la pierna izquierda y se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión.

Mbappé no participó en el entrenamiento grupal previo al partido y, según la misma fuente, existe alto riesgo de que no esté disponible. En caso de ser convocado, sería difícil que juegue los 90 minutos.

Se sumaría a siete bajas más

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, ya cuenta con siete ausencias confirmadas para enfrentar al equipo de Pep Guardiola. La posible baja de Mbappé agrava aún más la situación.

La lesión llega tras una mala racha en LaLiga: derrota ante Celta de Vigo y tres empates consecutivos que relegaron al Madrid al segundo puesto.

Clave en la temporada del Madrid

Mbappé es el máximo referente ofensivo del equipo:

16 goles en LaLiga

9 goles en Champions League

Jugó incluso lesionado recientemente, compitiendo con un dedo roto ante el Celta.

