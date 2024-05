Maripily confiesa que fue lo más difícil que vivió en La Casa de los Famosos

“Soy como un imán para el pleito”

Lo primero que dijo Maripily Rivera en esta entrevista para el programa Hoy Día es que se considera un ‘imán para el pleito’.

“No es que me guste, no me gusta, pero soy un imán para eso y ahora que me llega me tengo que defender”, comentó la puertorriqueña.

Por otro lado, se le preguntó qué fue lo mejor que le pasó en La Casa de los Famosos y no dudó en decir que la familia que formó en el cuarto Tierra.

“Pude convivir con Clovis y convivir con ellos, y aunque fuimos una familia disfuncional en algún momento, tuvimos que perdonarnos”, añadió.