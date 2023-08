Ríos tiene 24 años y no sólo es uno de los rostros más frescos en las series en español sino que también es importante en la moda.

A pesar de interpretar a personajes abiertamente homosexuales, Manu Ríos no hablar sobre su sexualidad.

Manu Ríos sufrió homofobia

En una entrevista con el diario El Mundo, Manu Ríos dio a conocer que fue víctima de insultos homófobos.

El intérprete español hizo hincapié que ya no le molesta que lo llamen «maricón».

«Mucha gente usa ‘maricón’ como un insulto, que ya dice mucho de ellos».

«A mí personalmente no me afecta porque no lo considero un insulto ahora mismo», aseveró Rios al diario El Mundo.