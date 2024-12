Maity Interiano rompe el silencio y confirma su salida de Univisión

«Y fue el único trabajo que he tenido hasta la fecha. Fue aquí donde comencé mi carrera y trabajé incansablemente para llegar a esta silla», señaló Maity.

«Gracias infinitas y como siempre he dicho los tiempos de Dios son perfectos», colocó en la descripción del video.

En primera instancia todo se mantuvo como supuesto ya que no había declaraciones por parte de la periodista.

«A través de estos años he podido crecer, aprender, mejorar y crear una conexión con ustedes, así que gracias», subrayó la presentadora.

«Gracias por la fiel sintonía, por cada uno de sus mensajes, por sus palabras, sus saludos, sus oraciones», añadió.

También dijo: «gracias también a todas las personas delante y detrás de cámara que siempre me apoyaron y sobre todo, creyeron en mí».

«Me llevo grandes amistades y lo más importante, me llevo una familia, estoy profundamente agradecida por todo este tiempo», señaló Interiano.

«Por todo lo que he logrado y por todo el cariño que he recibido en las diferentes etapas de mi vida y sé que esta no será la excepción», aseguró.