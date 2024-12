La señora procura ser prudente y no meterse mucho en el problema de su hija con su esposo, pero dejó en claro cuál es su prioridad en tan complicado momento.

Carolina precisó que su mamá estaba presuntamente manipulada por su marido, pero no ahondó más en el por qué decía eso.

Problemas financieros, desencuentros con la hijastra y varios temas aún no confirmados, pudieron detonar la separación de la pareja tras 9 años de casados.

El bienestar de su nieta

Carolina ‘La Veneno’ Sandoval, contó a ‘People en Español‘, que su mamá Amalia es como una madre también para su esposo Nick Hernández.

«Ella ha sido la mamá que Nick no tiene en Estados Unidos, ella ha sido su psiquiatra, su psicóloga, la que me decía ‘vamos a pensar, no quiero escándalos’», narró la famosa.

Ahora, Amalia de Sandoval publicó una fotografía en su Instagram donde se ve caminando por España y tomada de la mano de su pequeña nieta.

«Mi nieta hermosa, eres nuestra prioridad», dejando en claro que ella se mantendría prudente en el escándalo por el bienestar de la niña. AQUÍ LA PUBLICACIÓN.